Antwerp-fans dromen van Alderweireld: "In het voetbal weet je nooit"

Alderweireld trok na 7 belastende jaren in de Premier League bij Southampton en Tottenham vorige zomer naar Qatar: hij won met Al-Duhail de Emir Cup, de belangrijkste beker in Qatar, en eindigde tweede in de competitie. "We hebben een goed seizoen gedraaid, ik ben blij om weer even in België te zijn. We zijn onlangs ook nog eerste geworden van onze Champions League-groep, maar de volgende ronde is pas in februari. Dat heeft alles met het WK te maken." Niemand heeft matchen van Alderweireld gezien. "Dat is vooral vreemd voor mijn ouders, die me altijd gevolgd hebben." Hij heeft de vraag al vaak gehad, maar hoe heeft hij het niveau van de Qatarese competitie ervaren? "Het is geen Premier League en het is ook niet beter dan België, al kan ik eigenlijk niet vergelijken, want ik heb nooit in België gespeeld. Maar het niveau is goed, de competitie heeft stappen gezet." Alderweireld is tevreden: "Ik heb de juiste keuze gemaakt. De familie was de hoofdreden. Door Tottenham in de Premier League en de vele caps was ik vaak weg. Het was tijd om aan de familie te denken, ik heb 2 jonge kinderen."

"Ik ben fan van het Antwerpse voetbal"

Alderweireld woonde gisteren Antwerp-Anderlecht bij en hoe de fans die match beleefden was zijn moment van Extra Time: "Bij 4-0 achter zou je de stadions zien leeglopen, maar de fans gingen hier nog eens volop achter de ploeg staan. Dat toont hun liefde voor de club."



"Na maanden van negatief supportersnieuws in België, maar ook in Europa, zie je dat het zo ook kan. Steun je club in moeilijke tijden. Laten we het zo doen. Dit is een mooi voorbeeld."



In de tribune werd Alderweireld in gesprek met Marc Overmars, de sportief directeur van Antwerp, gespot. Waarover ging dat? "Hij is de directeur die me van Ajax naar Atletico Madrid liet gaan. Dat was eigenlijk een soort bedankje."





"Bij Ajax ging het altijd heel mooi, dat je eigenlijk nooit gratis vertrekt. We speelden 3 keer na elkaar kampioen, dan gunt de club je ook je transfer en helpt je mee. Wij gunnen Ajax dan ook een transfersom. Zoiets vergeet je niet. En daarin was Overmars top. Jij hebt ons geholpen, nu gaan wij jou helpen."



Dat gesprek laat Antwerp-fans wel dromen dat Alderweireld misschien wel voor Antwerp komt spelen. Wat is zijn boodschap aan de fans? "In het voetbal weet je nooit", doet hij de deur niet dicht.



"Ik begrijp het ook wel. Ik kom van Germinal Ekeren, ik zat in de jeugd van Germinal Beerschot. Maar ik ben gewoon fan van het Antwerpse voetbal, dat kan ik niet wegsteken. Iedereen weet dat ik een Antwerpenaar ben en de stad in mijn hart draag."



"Het is jammer dat Beerschot zakt, maar het doet ook enorm deugd dat ik Antwerp de stappen zie maken die ze aan het maken zijn. Het is een slapende reus, al zeggen we dat al 20 jaar. Maar nu gaan ze toch vooruit. Hij snurkt niet meer en af en toe brult hij eens. Dat is fantastisch, want zo'n mooie stad verdient een club die om de beste prijzen meedoet."