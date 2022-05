Wie is Antonio Nusa, het nieuwe 17-jarige goudhaantje van Club?

Voor Club hem opviste, speelde hij nog maar 11 profwedstrijden. Daarin trof hij 3 keer raak. Dat Club Brugge, ondanks zijn minieme ervaring, toch zo'n slordige 3 miljoen neertelde voor de onervaren flankaanvaller zegt veel over het potentieel dat ze in hem zien.

De scouting van Club had duidelijk veel vertrouwen in Nusa. En op basis van een aantal flitsen die we al van hem konden aanschouwen, lijkt de jonge Noor inderdaad over heel wat talent te beschikken. Bij zijn debuut bij Stabaek vergeleken lokale Noorse media hem meteen met Neymar.



De kwaliteiten van Nusa zijn dan ook te vergelijken met die van de Braziliaan: snel, dribbelvaardig en creatief. In de entourage van de speler valt te horen dat hij ook bijzonder matuur is voor een 17-jarige. Zo woont Nusa al helemaal op zijn eentje.



Ook bij zijn ex-club werd hij al geloofd voor zijn mentaliteit. "Antonio is een bescheiden en aardige jongen. Hij heeft hard gewerkt en we zijn ervan overtuigd dat hij heel ver kan geraken", zei Torgeir Bjarmann, zijn voormalige trainer bij Stabaek, over zijn vertrek.