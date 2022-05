Voorzichtige vreugde bij Club Brugge na zege op Union: "Job done, maar we zijn nog nergens"

Alfred Schreuder: "Ons plan is uitgekomen"

Het mindere spel hebben en toch winnen: Club had in het Dudenpark het geluk van een kampioen. "Achteraf gezien is ons plan uitgekomen, maar deze wedstrijd heeft ook andere dingen laten zien", vertelde Club-coach Schreuder na afloop.

"In de eerste helft ging het goed gelijk op, maar we waren ook te slordig aan de bal. In het begin van de tweede helft hadden we het moeilijk, maar daarna hebben we het laken naar ons toe getrokken. Uiteindelijk stappen we wel met een zege de bus op, daar zijn we heel blij mee."



"Op het middenveld lag veel ruimte om te voetballen, maar we moesten de ruimtes beter vinden. Vooraan moesten we nog wat schuiven om in de slotfase offensiever te spelen, want we wisten dat we fysiek heel sterk zijn."