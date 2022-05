Ja-neevragen Thibaut Courtois: "Ja, het is mijn beste seizoen. Neen, Kevin scoort woensdag niet"

De ja-neevragen voor Thibaut Courtois:

Een 6e landstitel... went dat?





Thibaut Courtois: "Neen. Het blijft leuk om kampioen te spelen. Omdat een voetbalseizoen ook gebaseerd is op een kampioenschap. Als het niet goed draait, kom je onder druk te staan. Als het goed gaat, loopt alles beter."





Heb je het beste seizoen in je carrière achter de rug?





Thibaut Courtois: "Euh, ja."





Was Real ook zonder jou in doel kampioen geworden?





Thibaut Courtois: "Euh, neen (lacht)."





Heb je ooit een lievere man dan Carlo Ancelotti als coach gehad?





Thibaut Courtois: "Ja, Guus Hiddink. Al zijn ze een beetje hetzelfde."





Weet jij wie er aan de leiding staat in de Europe Play-offs?





Thibaut Courtois: "Gent, denk ik." (Wat een juist antwoord is.)





Wordt Union kampioen?





Thibaut Courtois: "Euh... ja."





Heeft Karim Benzema bij jou al eens een panenka uitgeprobeerd?





Thibaut Courtois: "Neen."





Is Benzema de beste spits met wie je in een team hebt gespeeld?





Thibaut Courtois: "De Karim Benzema van dit jaar wel, ja."





Je bent via een e-sportsbedrijf aandeelhouder van een derdeklasser in Spanje en een vrouwenvoetbalploeg. Zie je jezelf na je carrière in het bestuur van een club stappen?





Thibaut Courtois: "Ja."





Zien we de beste Eden Hazard ooit nog terug?





Thibaut Courtois: "Ja!"





Ben jij de beste doelman ter wereld?





Thibaut Courtois: "Ik zet mijn joker in (lacht)."





Je hebt 3 strafschoppen gestopt, evenveel als de voorbije 3 seizoenen samen. Is dat toeval of ben je er beter in geworden?





Thibaut Courtois: "Euh, toeval."





Scoort Kevin De Bruyne woensdag tegen jullie in de Champions League?





Thibaut Courtois: "Neen (grijnst)."