Het Italiaanse vrouwenvoetbal wordt professioneel: "Erg belangrijke dag"

De Italiaanse vrouwenvoetbalcompetitie zal vanaf volgend jaar professioneel worden. In 2020 werd het professionaliseringsplan geïntroduceerd, volgend jaar zal het effectief in werking treden. "Vandaag is een erg belangrijke dag voor het Italiaanse voetbal", glunderde Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalfederatie.