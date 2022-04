Red Flames geloven nog in leidersplaats en rechtstreeks WK-ticket: "Gaan er vol voor"

De Red Flames staan voor hun tweede opdracht in deze interlandperiode: een trip naar Kosovo in hun WK-kwalificatiecampagne. Het zou voor de Belgische vrouwen na Albanië opnieuw een hapklare tegenstander moeten worden. Ze kijken ook met een half oog naar de match tussen Noorwegen en Polen want ze dromen nog van de eerste plaats in hun groep.

Justine Vanhaevermaet moest ziek afhaken voor de match tegen Albanië, maar nu is de middenveldster weer fit. Ze heeft fijne herinneringen aan de heenmatch tegen Kosovo. "In Leuven werd het 7-0, ik scoorde twee keer en gaf 2 assists dus dat was een speciaal moment." "Zo'n score zal Kosovo nu willen vermijden dus we verwachten een laag blok, net zoals Albanië het deed." Ook Noorwegen-Polen staat morgen op het programma. Een belangrijke match voor de Flames. "We hopen dat Noorwegen punten laat liggen, al is die kans niet heel groot. We denken zeker nog aan de leidersplaats. Wij moeten nog thuis spelen tegen Noorwegen en in Leuven met het mes op de keel kunnen we altijd iets meer. We hebben er al gewonnen tegen Zwitserland en Polen. De Noren zijn nog van een ander kaliber, dus we zullen op onze top moeten zijn."

Ik heb goede herinneringen aan Kosovo met 2 goals en 2 assists Justine Vanhaevermaet

Maar voor die thuismatch tegen Noorwegen in september is er eerst uiteraard og het EK. "Dat begint toch te leven in de groep. We kennen de planning voor de komende maanden, iedereen praat er ook over. Het is leuk om daar naartoe te leven, maar toch eerst maar die focus op morgen." Het EK wordt gespeeld in Engeland, het land waar Vanhaevermaet ook aan de slag is. Ze speelt sinds dit seizoen bij Reading. "Het is de meest professionele competitie waar ik al gespeeld heb", zegt ze. "Het niveau is hoog en er is veel visibiliteit voor het vrouwenvoetbal. Het EK zal dat nog een boost geven." "Ik zit daar heel goed en ik hoop dat er nog veel Red Flames zullen volgen. Ik merk dat sommigen wel enthousiast zijn en hopen dat ze er binnen een paar jaar ook kunnen spelen. Ik kan het ze alleen maar aanraden."

De Caigny: "We geloven nog in die leidersplaats"

Ook Tine De Caigny is een van de Flames die aan de slag is in het buitenland. Ze maakte de overstap van Anderlecht naar Hoffenheim. "Ik heb al veel stappen gezet. Het was natuurlijk even aanpassen aan een nieuwe groep, een nieuwe omgeving en een nieuwe competitie. Maar ik ben intussen echt wel gegroeid als mens en als voetballer." "Ook fysiek ben ik sterker. Ik ken mijn lichaam beter en beter. Ik ben nog jong en ik zal nog stappen zetten." Nu focust De Caigny zich uiteraard eerst op Kosovo. "De match tegen Albanië is verteerd, we zijn er 100 procent klaar voor. Tegen Albanië duurde het even voor we de oplossing vonden, maar we hebben het goed geanalyseerd. We weten waar de ruimtes liggen nu." "We willen natuurlijk zo snel mogelijk scoren, maar ook als de goal morgen niet meteen valt moeten we geduldig blijven en er vertrouwen in hebben." Ook bij De Caigny speelt de eerste plaats in de poule, en dus het rechtstreekse WK-ticket, nog in het achterhoofs. "Een gelijkspel tussen Noorwegen en Polen zou het beste zijn voor ons. We staan nu drie punten achter op Noorwegen en we spelen er nog thuis tegen. We geloven er dus zeker nog in. We gaan er vol voor."

Sari Kees: "Ik doe hard mijn best voor plekje op het EK"