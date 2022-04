De wedergeboorte van een wonderboy: bestormt João Félix nu definitief de voetbalhemel?

Talent komt altijd weer bovendrijven. Wonderboy João Félix (22) is straks de grote hoop van Atlético tegen Manchester City. Nochtans verkommerde het Portugese toptalent nog niet zolang geleden in een vergeethoekje. Wordt de mismatch na veel geduld dan toch nog een droomhuwelijk?

Evengoed stond hij vanavond aan de andere kant. Drie keer deed Manchester City in het verleden een tevergeefse poging om João Félix naar de Premier League te lokken. Niet verwonderlijk. Reeds bij zijn profdebuut voor Benfica was duidelijk dat het jongetje iets speciaals had. Gouden voeten, een onovertroffen vista en de gift om op cruciale momenten beslissend te zijn. In Portugal kreeg hij al snel de stempel van “Nieuwe Ronaldo”, maar de gelijkenissen met een kleine Argentijn waren talrijker. Logisch dus dat Pep Guardiola hem hoog op het lijstje had staan bij City. Ook FC Barcelona en PSG lagen uiteraard op vinkenslag. De verbazing was evenwel groot toen Félix finaal voor Atlético Madrid koos.

Engel in ploeg vol duivels

Het leek een complete mismatch, een peperdure gok van ruim 127 miljoen euro. De fijnbesnaarde engel Félix kwam plots in een ploeg vol duivels terecht. Geleid door trainer Diego Simeone, die vechtersvoetbal boven tiki-taka verkiest. Bij momenten liet de Portugees zijn talent zien in Madrid, maar - zoals gevreesd - veel minder constant dan bij Benfica. Na een eerste seizoen dat niet aan de verwachtingen voldeed, belandde Félix steeds vaker op de bank. Een enkelblessure hielp evenmin.

De rol van het toptalent in de landstitel was vorig jaar dan ook beperkt. Ondanks zeven goals ging bijna alle lof naar jongens als Luis Suarez, Jan Oblak en Yannick Carrasco. En ook op het EK was hij een figurant met enkel een invalbeurt van een halfuurtje tegen de Rode Duivels. Félix geraakte in een vergeethoekje.

In een vergeethoekje

De vraag van één miljoen: wie zou de Portugees een levenslijn toewerpen? Want bij Atlético blijven, leek carrièremoord. Félix deed het tóch - mede uit noodzaak door een operatie aan de enkel in de zomerbreak. In een interview gaf de aanvaller ondertussen toe dat hij zes maanden met een gebroken beentje in de voet had gespeeld. Zelfpijniging om alsnog te slagen bij Atlético. Ook begin dit seizoen moest Félix flink op de tanden bijten. Met amper vier basisplaatsen en één goal in La Liga voor Nieuwjaar bij een dolend Atlético. Zelfs de meest trouwe fans verloren het geloof in de wonderboy. Maar dan kwam er eind februari plots een kantelmoment. In het Champions League-duel tegen United opende Félix de score met een heerlijke duikkopbal. Een bevestiging van zijn knalprestatie enkele dagen eerder tegen Osusana.