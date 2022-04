Ook dit was de Ronde van Vlaanderen: de Pogi-powermeter, het Bahrain-huis en de Van Rooy-groet

1. De powermeter van Tadej Pogacar

2. De razendsnelle Oude Kwaremont

3. De neus van Dylan van Baarle

Tadej Pogacar bewees dat je geen encyclopedie hoeft te zijn om te scoren in Vlaanderen, maar een beetje parcourskennis kan je wel aan een podiumplaats helpen.

Dylan van Baarle werd gisteren 2e en is geen nieuwkomer in Vlaanderens Mooiste. In 2021 werd hij 10e, in 2020 8e, in 2019 18e, in 2018 12e, in 2017 4e en in 2016 6e.

De sierlijke Nederlander fietst niet toevallig steevast het wedstrijdverhaal binnen: hij weet dat hij moet anticiperen en weet vooral waar hij dat moet doen.

Adam Blythe, ex-renner en tegenwoordig analist, merkte op dat Van Baarle de voorbije jaren steevast hetzelfde stukje van het parcours benut om zijn slag te slaan.

Het gaat om het gedeelte tussen de Paterberg en de Koppenberg. Na de Pater meet iedereen de schade op, wordt er even bijgetankt, sluiten jongens weer aan en muizen er anderen op hun kousenvoeten vandoor.

Van Baarle is een van die vaste waardes die zo de Koppenberg overleeft en de finale kan induiken met de protagonisten.

Als er bij de volgende editie weer over "anticiperen" getoeterd wordt, dan weten de renners wanneer ze hun wekker moeten zetten.