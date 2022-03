Ashleigh Barty (25) verrast met haar tennispensioen: "Ik kan het niet meer opbrengen"

Maar ook tijdens haar enorm succesvolle jaren maakte Barty er geen geheim van dat ze bijvoorbeeld last had van heimwee. Tijdens de coronapandemie ging ze niet meteen weer het circuit op zodra dat kon, maar nam ze ook een pauze van een jaar om bij haar familie te zijn.

In 2016 keerde ze echter terug en begon ze aan een steile opmars op de WTA-ranking. Ze won in 2017 haar eerste titel op het WTA-circuit en daar zouden er nog 14 bijkomen. In totaal stond ze 121 weken aan de top van het klassement.

De carrière van Ashleigh Barty is altijd al een tikkeltje atypisch geweest. De Australische gooide hoge ogen op het juniorencircuit, maar eind 2014 stopte ze al eens met tennissen. Ze vond er geen plezier meer in en ging in plaats daarvan cricket spelen.

Nu zet ze er dus definitief een punt achter, op 25-jarige leeftijd en met haar triomf op de Australian Open nog vers in het geheugen. "Wimbledon winnen was mijn grootste droom", vertelt ze. "Dat is me afgelopen zomer gelukt. Daarna speelde ik al met het idee om te stoppen, maar na de winst op de Australian Open in eigen land, voelt het helemaal juist aan."



"Het is een ongelooflijk avontuur geweest, maar nu wil ik andere dromen najagen. Ik weet hoeveel werk het kost om aan de top te staan en dat heb ik niet meer in mij. Dat kan ik niet meer opbrengen, fysiek en emotioneel. Ik ben op, ik heb alles gegeven aan deze sport en heb niets meer over."



"Ik ben blij met deze keuze. Het is tijd om Ashleigh Barty de mens te zijn, niet de tennisspeler. En de dromen die ik nu heb, gaan niet over de wereld rondreizen. Ik wil niet meer weg zijn van thuis en van mijn familie."