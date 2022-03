Geen Eden Hazard op het trainingsveld bij Real Madrid, mist onze landgenoot weer Clasico?

Eden Hazard blijft in het Madrileense sukkelstraatje dolen. Het laatste wapenfeit(je) van onze landgenoot dateert al van 19 februari. Hazard kreeg toen 5 minuten tegen Alaves. Vijf minuten in de Clasico dit weekend lijkt al te hoog gegrepen voor de aanvaller van Real Madrid. De Rode Duivel verscheen - door last aan zijn enkel - vandaag niet op het trainingsveld in Madrid.