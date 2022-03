Na een week rust traint vermoeide Ritchie De Laet weer met de groep

Het persbericht na de opgemerkte wissel van De Laet in de Antwerpse derby riep misschien wel meer vragen op dan het beantwoordde. De speler zou voor onbepaalde tijd out zijn omdat hij rust nodig had om zijn lichaam volledig te laten herstellen.

Hij zou pas weer spelen indien hij 100 procent fit was. En vandaag, zo'n 10 dagen later, stond hij opnieuw op het trainingsveld.

"Verschillende parameters zijn de voorbije dagen gunstig geëvolueerd. Vanaf nu kan hij weer een normaal programma afwerken."

"Zijn situatie wordt nog dag per dag opgevolgd. In de volgende dagen zal dan ook duidelijk worden hoe snel hij weer wedstrijdfit zal zijn."

Antwerp moet nog knokken voor zijn plek in de top 4. Dit weekend staat er een thuismatch tegen Zulte Waregem op het programma.