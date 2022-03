Opnieuw een Bornauw bij RSCA: vader Kenneth wordt operationeel en commercieel directeur

De transfermarkt is al een tijdje gesloten, maar Anderlecht kondigde vandaag wel een nieuwkomer aan voor in het bestuur van de club. Kenneth Bornauw zal het commerciële en operationele departement gaan leiden en ook verantwoorderlijk zijn voor sales&marketing.

Bornauw, die voorheen werkte bij Microsoft en Unilever, kent als vader van ex-speler Sebastiaan Bornauw de club natuurlijk goed. "Ik ben meer dan ooit overtuigd van het potentieel van de club en van de strategische koers waarmee we de toekomst ambitieus tegemoet gaan”, klinkt het in een persbericht.

CEO Peter Verbeke is tevreden met de aanwerving. "Om de positieve evolutie van de club kracht bij te zetten, is het noodzakelijk om ook in deze dingen te blijven investeren."