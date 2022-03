Paralympische Winterspelen officieel gesloten met oproep tot vrede

Om 13 u. begon de sluitingsceremonie in het Vogelneststadion in Peking, drie kwartier later doofde de paralympische vlam.



Al snel kwamen de vlaggen het stadion binnen. Vooraan was het meteen de beurt aan België. Ons land vaardigde 2 skiërs af naar Peking: Rémi Mazi droeg de vlag bij de openingsceremonie, vandaag was het de beurt aan Linda Le Bon, samen met haar dochter/voorskiester Ulla Gillot.