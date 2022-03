Rémi Mazi eindigt 23e in slalom in Peking: "Tevreden dat ik nog iets rechtgezet heb in 2e run"

Mazi had voor zijn 2 runs een totaaltijd van 1'57"88. Hij was daarmee 28"27 trager dan de Fransman Arthur Bauchet. Die won goud in 1'29"61 voor de Chinees Liang Jingyi, tweede op 2"66, en de Nieuw-Zeelander Adam Hall, derde op 3"60.



Voor Mazi was de slalom zijn tweede discipline op de piste in Yanqing. Donderdag eindigde hij als 32e in de reuzenslalom. Mazi, met startnummer 57, moest na de eerste, technische run tevreden zijn met een 32e plaats op de ijzige en intussen versleten piste.



In run twee maakte Mazi een betere start, wat resulteerde in een 23e plaats in de eindstand. Daarmee slaagde hij in zijn opzet om een plaats in de top 25 te bemachtigen op deze Spelen.



"Deze ochtend was het niet goed. Ik hield te veel in en haalde mijn beste niveau niet. Ik reageerde vaak een tikkeltje te laat. Dat wilde ik rechtzetten in de tweede run, wat me is gelukt."



"Ik eindig 23e en ben hier toch tevreden mee, ook al betreur ik mijn aanpak in de eerste run. De piste was veeleisend, zeer steil en vol ijs. Ik ben blij te hebben gevochten tot het eind."