Linda Le Bon sluit Paralympische Winterspelen af met 11e plaats in de slalom

Met haar dochter Ulla Gilot als voorskiester finishte Linda Le Bon na 2 runs in 1'50"10. Daarmee was ze 18"57 trager dan de Oostenrijkse Veronika Aigner. Die won goud in 1'31"53 voor haar zus Barbara, 2e op 1"71, en de Slovaakse Alexandra Rexova, derde op 4"78.



De 57-jarige Linda Le Bon is een skiester met een visuele beperking (klasse B2). Aanvankelijk zou ze deelnemen met Pierre Couquelet als voorskiër, maar die kon niet naar Peking afreizen. Met Couquelet werd Le Bon in januari vicewereldkampioene op de afdaling en de super-G.



Le Bon eindigde eerder deze Spelen 5e in de supercombiné, 6e in de afdaling, 7e in de super-G en 12e in de reuzenslalom, die vrijdag ook gewonnen werd door de 19-jarige Veronika Aigner.



"In de eerste run hadden we het echt moeilijk en maakten we veel fouten", aldus Gillot. "In run twee hadden we niets meer te verliezen en ging het een pak beter."

"Het tracé van de tweede run lag ons beter", vulde Le Bon aan. "We skieden veel vlotter en eindigden daarmee op plaats 11, wat denk ik onze plaats is in deze discipline."



Morgen om 13 uur (Belgische tijd) begint in het Vogelneststadion in Peking de sluitingsceremonie. Le Bon en Gillot zullen dan de Belgische vlag dragen.