Luc Nilis gaat de spitsen van Genkse Talent Academy trainen

Luc Nilis, geboren in Hasselt, gevoetbald in de jeugd bij Zonhoven en Winterslag, is een Limburgs exportproduct. De aanvaller begon zijn succesvolle carrière bij Winterslag, dat in 1988 samen met Waterschei aan de basis lag van fusieclub Racing Genk, en maakte daarna het mooie weer bij Anderlecht en PSV. Voor België maakte hij in 51 interlands 10 goals.



Eind 2020 draaide hij enkele weken mee als spitsentrainer bij Anderlecht, maar kwam er geen langdurige samenwerking. Die functie had hij ook al bij PSV uitgeoefend.



Vorig seizoen begon hij aan zijn eerste job als hoofdcoach bij de Limburgse fusieclub Belisia uit Bilzen, waarmee hij mooi derde staat in de 2e afdaling VVB. Hij blijft ook hoofdcoach van Belisia.



Maar vanaf maandag komt daar dus een nieuwe job bij: "Genk is een topclub met een geweldige jeugdacademie. Ik kijk ernaar uit om met die aanvallende talenten aan de slag te gaan, met hen aan details te werken en hen zo naar een hoger niveau te brengen."



Nilis gaat voornamelijk de spitsen van de oudere leeftijdscategorieën begeleiden.

Head of Football Dimitri de Condé is natuurlijk opgetogen: "We halen een echt Limburgs voetbalicoon naar de club. In het verleden waren er al enkele gesprekken, ik ben blij dat we nu gaan samenwerken. Ik heb zelf nooit iemand gezien met een betere traptechniek dan Luc."