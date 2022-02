"De ambitie was terecht groot, maar het seizoen van Genk is mislukt"

Racing Genk hoopte met een zege op Anderlecht de top 4 nog in zicht te krijgen. Maar aan die droom van de Champions' Play-offs is een einde gekomen. Na de 2-0-nederlaag moet Genk vechten voor een plaats in de top 8. “Gezien de ambitie is dit een mislukt seizoen”, oordeelt Stef Wijnants in zijn wekelijks voetbalpraatje op Radio 2 Limburg.

Te veel excuses

Genk, dat 7 punten achter nummer 4 Anderlecht stond, moest sowieso bijna alles winnen en de referentiematch - de finale - die ze moesten winnen, namelijk in Anderlecht, hebben ze verloren.



Het is overigens de derde uitnederlaag op een rij. Als je zoveel achterstand moet inhalen, was er geen ruimte voor zoveel fouten. Nee, er scheelt het hele seizoen wel iets: ofwel maken ze verdedigende fouten, ofwel zijn ze niet efficiënt, ofwel is er geen communicatie in de ploeg, ofwel waren de internationals te lang weg, ofwel was het de schuld van de refs en ook een beetje van de media. Het is altijd wat geweest.

Nooit in titelrace

We moeten streng zijn. Gisteren speelden ze met haast de volledige ploeg van vorig jaar toen ze de beker wonnen en bijna de titel pakten. Dus was er de ambitie om kampioen te worden.



Terecht, want wat Genk een jaar geleden toonde, getuigde van een hoog niveau. Maar als je in Europa en in de beker al voor de winter bent uitgeschakeld en je staat in de slotfase van de competitie achtste, moet je concluderen dat het een mislukt seizoen is.



Net omdat de club grote inspanningen had gedaan om iedereen aan boord te houden om voor het hoogste te gaan. Onuachu, Lucumi, Thorstvedt, Ito, Bongonda: allen konden ze met Club Brugge de strijd om de titel aangaan. De motor is nooit aangeslagen.

Troostprijs

Toen John van den Brom begin december ontslagen werd, stonden ze achtste. We

zijn nu bijna 3 maanden verder en hoewel Bernd Storck de hele tijd geroepen heeft dat het goed zou komen, is er in het resultaat geen vooruitgang. Ze staan nog steeds achtste.



Storck zegt ook dat hij spelers moet opleiden en ontwikkelen. Dat is inderdaad een van de doelstellingen, maar Genk is een topclub en daar horen prijzen bij, zeker als de kern wordt samengehouden.



Ze kunnen eventueel via Play-off II nog wel Europees voetbal halen, maar dat zal ik dan eerder als een troostprijs beschouwen. Het seizoen is nog niet voorbij, want de spelers zijn het hun bazen en vooral de fans verplicht om tot de laatste snik voor die laatste Europese plaats te strijden. Maar de brandende ambitie om voor de titel te spelen is in rook opgegaan.

