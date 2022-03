"Boem PAOKenslag!", geniet van de nieuwste aflevering van "90 Minutes"

Omdat een titel niet de hele lading moet dekken. United was slechts een kwartier verenigd in woord en daad, City bakte het Bruyn. Steven is taart - maar allerminst verhalenloos, Sam dan weer wel bijna slapeloos. We hebben het over jeugd en 1B, en over de derB - want A-klasse haalde de match niet. En we bestellen Pino ter aarde - niet die van Sesamstraat, wel die van Lazio.