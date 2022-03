Ploegleider over Tiesj Benoot: "Vertrouwen blijft, want aanpak met trainingen heeft gewerkt"

"Tiesj Benoot stelt het naar omstandigheden goed", vertelde ploegleider Maarten Wynants vanuit Lido di Camaiore, de startplaats van Tirreno-Adriatico.

Benoot was een van de vele slachtoffers in de zware windcrash zaterdag. "Het zag er op het eerste moment heel slecht uit: in zijn knie zat een enorm gat. We konden de wonde niet hechten en daarom hebben we snel beslist om hem niet te laten starten in deze Tirreno."

"Na een goeie nacht ging het al redelijk goed. Tiesj had pijn, maar meer door de schaafwonden, niet door een ontsteking."

Volgens zijn team zal Benoot dinsdag rustig proberen te trainen. "Natuurlijk is dit niet ideaal voor zijn voorjaar. Hij zou hier de laatste puntjes op de i zetten, maar we verwachten dat hij in de E3 Harelbeke (25 maart) door training weer op niveau zal zijn."

"Op hoogte gaan of niet, daar moeten we zijn nachtrust en herstel voor afwachten. Hij heeft bewezen dat hij zonder competitieritme top was in het openingsweekend. Ik zou niet weten waarom het nu niet opnieuw zou lukken."

Was Benoot mentaal geraakt? "Ja, want je beseft dat die opofferingen van de winter in één klap weg zijn, maar dat is de ontgoocheling van het eerste moment. Er komen nog genoeg kansen. En de methode met harde trainingen heeft gewerkt. Dat moet vertrouwen geven."

Ploegleider Maarten Wynants gaf nog mee dat Tom Dumoulin (out voor de Strade Bianche door corona) nog enkele verplichte rustdagen moet respecteren, maar de Ronde van Catalonië (21-27 maart) zou niet in het gedrang mogen komen.