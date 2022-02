Feest op zaterdag én zondag! Dit was het geweldige huldigingsweekend van Bart Swings

Bart Swings straalde van geluk en trots het voorbije weekend. De kersverse olympische schaatskampioen maakte een tournee door Vlaanderen, van de ene huldiging naar de andere. Op zaterdag trok hij van de Omloop het Nieuwsblad naar de match tussen OHL en Anderlecht, op zondag was er een massa volk op de been in zijn thuisbasis Herent.