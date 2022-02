Chelsea-coach Tuchel: "Niet het moment om te lachen met Romelu Lukaku"

Chelsea won gisteren met het kleinste verschil tegen Crystal Palace, maar daar zat Romelu Lukaku voor niets tussen. De Belgische spits was opnieuw kop van jut nadat uit de statistieken bleek dat hij amper 7 keer de bal had geraakt.

Past hij wel in het systeem van trainer Tuchel? De trainer kreeg er op zijn persconferentie voor de CL-confrontatie tegen Rijsel andermaal vragen over.

"Wat kan ik doen? Ik weet het niet", zei hij. "We moeten hier een oplossing voor vinden."

"De statistieken zijn bekend. En de data vertellen een verhaal. En dat verhaal is dat hij niet in die wedstrijd zat. Dat kan gebeuren bij spitsen die worstelen met hun zelfvertrouwen of die moeite hebben om de ruimtes te vinden tegen een ploeg die goed kan verdedigen."

"Uiteraard is dit niet wat wij willen. Dit is niet wat Lukaku wil. Maar dit is ook niet het moment om met hem te lachen of om grappen te maken over Romelu. Hij staat in de spotlights, maar wij zullen hem in bescherming nemen want hij is een speler van ons."