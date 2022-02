Geen eindzege voor Tim Wellens in de Var: beresterke Quintana pakt uit met kunststukje

"Ik moet enkel Nairo Quintana volgen in de slotrit", zei Wellens vooraf. "Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet."



Toen Quintana op 35 kilometer van de streep de boel op stelten zette met een snedige demarrage bergop, was Wellens niet te bespeuren. Onze landgenoot werd al snel op een minuut gemeld.



Dankzij een stevige inhaaljacht kwam Wellens aanpikken bij een groepje met Pinot, Storer, Madouas en Guillaume Martin. Allemaal lieden uit Franse teams (net als Quintana) en die lieten het vuile werk allemaal over aan onze landgenoot.



Een halve minuut achterstand was plots een minuut. Uiteindelijk kwam gele trui Wellens binnen op anderhalve minuut van een impressionante Quintana.



De Colombiaan gaat met de eindzege aan de haal. Wellens, gisteren ritwinnaar, moet vrede nemen met de 2e plek in het eindklassement.