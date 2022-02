KBVB stelt onderzoekscoördinator aan na beschuldigingen van wedstrijdvervalsing in 2014

De KBVB wijst op de meldingsplicht en benadrukt dat de eventuele feiten nog niet verjaard zijn. "Het niet-naleven van deze meldingsplicht kan leiden tot disciplinaire sancties", klinkt het in de mededeling.

"De KBVB zal volledig meewerken aan het gerechtelijk onderzoek. De Belgische Voetbalbond neemt deze zaak, die de kern van onze sport raakt, zeer ernstig."

De bond schiet in actie nadat eerder deze week bekend raakte dat heel wat personen in Brussel klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend. Het gaat om voormalig Standard Luik-voorzitter Roland Duchâtelet, drie Standard-supporters, en Jelle Van Damme en Paul-José Mpoku, twee ex-spelers van dezelfde club.

Volgens hen is de titelstrijd in de hoogste nationale voetbalklasse in het seizoen 2013-2014 vervalst in het voordeel van RSC Anderlecht.