Kocht Anderlecht titel 2014? Jelle Van Damme over klacht: “Wil weten waar het op staat”

Jelle Van Damme: "Het zegt genoeg dat Anderlecht zelf een klacht heeft ingediend"

In de podcast MIDMID gaat Van Damme kort in op zijn initiatief. "Als het klopt dat bepaalde mensen georkestreerd hebben dat de titel dat seizoen naar Anderlecht is gegaan, dan wil ik dat dat onderzocht wordt. De enige optie is dan om een klacht in te dienen", zegt Van Damme.

Anders dan Roland Duchâtelet - die geen geld vraagt, maar hoopt dat Standard de titel krijgt en het Belgische voetbal gezonder wordt - vragen de twee spelers een schadevergoeding van 500.000 euro.

Ze hebben mogelijke premies misgelopen en er werd hen misschien ook een extra prijs op hun palmares afgenomen.



Toch beweert Jelle Van Damme dat het hem niet daar om te doen is. "Het gaat me niet om het geld en ook niet om een titel extra op mijn CV. Het is niet dat ik een slechte verliezer ben, ik wil gewoon weten waar het op staat."





"Volgens mij gaat het over dezelfde personen die in Operatie Zero genoemd worden. Die mensen zijn vandaag nog allemaal actief in het voetbal. Wat we horen, heeft niets met sport te maken. Als er een optie bestaat om dat soort mensen uit het voetbal te halen, dan moeten we dat doen."

"Mij is het niet te doen om het huidige bestuur van Anderlecht of Genk, maar het zegt genoeg dat het huidige Anderlecht-bestuur zelf een klacht heeft ingediend."