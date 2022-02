Standard dient klacht in na afgekeurde goal tegen Cercle: "Lijn is op zijn minst verkeerd getrokken"

En of ze bij Standard woedend zijn. De Rouches publiceerden zondag een bijzonder uitgebreid statement op de clubwebsite, waarin ze meedelen dat er een klacht ingediend wordt na de afgekeurde goal van Moussa Sissako. "Standard betreurt de beslissing van de VAR om het winnende doelpunt van Moussa Sissako helemaal op het einde van de wedstrijd af te keuren voor een buitenspelval die totaal niet te zien is met het blote oog", opent het communiqué.

"Deze duidelijke fout vervormt volledig de lay-out van de lijn en de vergelijking met de lijn aan het uiteinde van het hoofd van zijn doelpuntenmaker, waardoor elke zogenaamd onbetwistbare conclusie even onnauwkeurig als onjuist is", betreurt de club.

"Zonder echter precies te weten wanneer de referentielijn van de laatste verdediger van Cercle Brugge werd getrokken die tot buitenspel leidde, is het duidelijk dat deze op zijn minst foutief is getrokken", voert Standard aan.

"Als voetballiefhebbers het recht hebben om de misverstanden te betreuren die het gevolg kunnen zijn van het misbruik van dergelijke technologische middelen die erop gericht zijn de geest van het spel geleidelijk te veranderen en het natuurlijke karakter van het voetbal weg te nemen, dan zou de exploitatie ervan op zijn minst onberispelijk moeten zijn. In deze situatie was dit niet het geval. Verre van zelfs", benadrukt de club.

Standard onderstreept ook dat "de primaire rol van de VAR is om de scheidsrechter te helpen bij zijn beslissingen en niet om hem deze op te leggen" en dat de video-assistent alleen mag ingrijpen bij een duidelijke fout of een ernstig gemist incident. "De betreffende fase kan op geen enkel moment in een van deze twee categorieën vallen."



Standard vindt het "totaal onbegrijpelijk dat de scheidsrechter niet werd opgeroepen om zelf de actie te beoordelen" vooral omdat het om een "kapitale beslissing op het einde van een wedstrijd ging".



"We moeten dus vaststellen dat het hier meerdere dwalingen betreft die op geen enkele manier binnen het domein van interpretatie of beoordeling vallen. Het gaat simpelweg over de zuivere en eenvoudige toepassing van de geldende regels. Omwille van al deze redenen heeft Standard de Liège beslist om klacht in te dienen", besluit het bericht.



Standard verduidelijkt aan Belga dat aan de clubadvocaten is gevraagd klacht in te dienen bij het scheidsrechtersdepartement van de KBVB waar men hoopt "gehoor te krijgen".