Ongeloof bij Standard over buitenspel: "Als je verschil niet ziet, neem dan geen beslissing"

Opschudding in de partij tussen Standard en Cercle Brugge. In minuut 93 scoort Moussa Sissako de winnende treffer voor de thuisploeg, maar de VAR laat het feestje niet doorgaan. Dat op basis van een verschil dat nauwelijks te merken is. "Ik snap niet dat de wedstrijdleiding die beslissing kan nemen", reageert de Standard-coach.