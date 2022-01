Stef Wijnants: "STVV is piepedood, het Japanse orkest laat het schip zinken"

Fluitconcert versus middenvinger

Hollerbach in de fout

Zo’n gebaar maken naar de fans is natuurlijk uitzonderlijk. Met je fans ga je niet in de clinch. Dat is een ongeschreven regel. De fans betalen en mogen zich laten horen. Als het goed gaat, maar uiteraard ook als het minder gaat.

Sommige spelers van STVV en de technische staf, ook trainer Hollerbach achteraf op de persconferentie, zeggen dat ze dat nog nooit gehoord hadden, namelijk dat een eigen speler wordt uitgefloten. Hollerbach had het zelfs in zijn 32-jarige carrière nog nooit meegemaakt.

Ik moet de Truiense trainer toch eens aanraden om bijvoorbeeld naar Standard te gaan kijken als het daar niet goed loopt. Daar hoor je wat anders dan fluitconcerten.

Ook het feit dat ze zeggen dat Pius de hele wedstrijd is uitgefloten, klopt niet. Voor de rust heb ik dat nauwelijks gehoord.

Pius is een gehuurde speler van Antwerp en ik kan je zeggen dat wanneer hij dat bij de Antwerp-aanhang geprobeerd zou hebben, hij het stadion allicht niet ongeschonden had verlaten. Maar gelukkig is Sint-Truiden Antwerpen niet en is het vrijdag zelf afgekoeld.