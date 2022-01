STVV probeert brandje te blussen: "Spanningen bereikten op ongelukkige manier een hoogtepunt"

Er lijkt een haar in de boter te zitten tussen STVV en de fans. De aanhang mopperde gisteren na de 0-1-nederlaag tegen Charleroi, verdediger Junior Pius en assistent-coach Dennis Schmitt gingen de confrontatie niet uit de weg. "We begrijpen het motief, maar we keuren de manier waarop zeker niet goed", klinkt het bij STVV over hun reacties.