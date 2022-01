Lionel Messi over naweeën van coronabesmetting: "Duurde langer dan verwacht"

Lionel Messi testte positief op het coronavirus tijdens de feestdagen. De Argentijn bracht op dat moment de eindejaarsperiode door in zijn vaderland. Bij zijn terugkeer in Frankrijk testte hij negatief. Sindsdien timmert hij individueel aan de weg terug. De match van zaterdag tegen Brest zou wel nog te vroeg komen.



"Het duurde allemaal wat langer dan verwacht", vertelt de PSG-aanvaller donderdag in een mededeling op zijn sociale media.



"Ik wil jullie allemaal bedanken voor de vele steunberichten. Intussen ben ik bijna hersteld en kan ik niet wachten om weer op het veld te staan. Ik doe er alles aan om zo snel mogelijk weer 100 procent te zijn. Hopelijk zie ik jullie snel."