Peter Sagan is voor de 2e keer besmet met het coronavirus

2022 heeft Peter Sagan nog niet veel geluk opgeleverd. Gisteren kreeg de 31-jarige Slovaak te horen dat zijn eerste koers van het jaar, de Ronde van San Juan, geannuleerd is door het stijgend aantal coronabesmettingen.



Vandaag maakte Sagan bekend dat hij zelf besmet is met het virus. Ook zijn broer Juraj testte positief.

"We hebben symptomen en volgen de richtlijnen van de bevoegde autoriteiten", schrijft Sagan op Twitter.



Voor Sagan en zijn broer is het al de tweede besmetting in een jaar tijd. Vorig jaar liepen ze het vervelende beestje op in februari tijdens een stage op Gran Canaria. Sagan opende zijn seizoen daardoor pas op 10 maart, in Tirreno-Adriatico.



Sinds dit jaar zal Sagan trouwens niet langer meer in het shirt van Bora-Hansgrohe te bewonderen zijn. De drievoudige wereldkampioen verhuisde samen met zijn broer naar TotalEnergies, waar hij ploegmaat is van Niki Terpstra, Anthony Turgis en onze landgenoot Dries Van Gestel.