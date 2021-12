De meest gehate man in het darts: Gerwyn Price, ex-buitenwipper met een reputatie

Onze Kim Huybrechts is vanavond niet de enige tegenstander van Gerwyn Price op het WK darts. De wereldkampioen is al jaren verwikkeld in een open oorlog met het dartspubliek door zijn spierballengerol op het podium. Gelukkig weet de Welshman wat knokken is. Een portret van de "bad boy van het darts" die leerde incasseren in pubs en op het rugbyveld.

"Blij dat ik niet langer de meest gehate speler ben." Het is november 2018 wanneer uitgerekend Kim Huybrechts de tweet de wereld instuurt. De Belg ziet hoe zijn goede vriend en collega Gerwyn Price in een storm is beland tijdens de Grand Slam of Darts. Eentje die tot op vandaag in alle hevigheid woedt.

Alles begint enkele dagen eerder in de het tweede ronde-duel tegen Simon Whitlock. Price haalt zich daar de woede van zijn tegenstander (en het publiek) op de hals door succesvolle worpen wel bijzonder theatraal en uitdagend te vieren. Vanaf die bewuste partij keert de zaal zich tegen het alfamannetje. In de finale tegen Gary Anderson bereikt de onvrede over zijn gedrag een climax. Price wint het toernooi wel - de eerste grote prijs op zijn palmares - maar nadien gaat het alleen maar over de provocerende maniertjes van de brulboei. Voorzitter van dartsbond PDC start een onderzoek en vraagt zich af "of Price wel nog viert. Of hebben zijn vreugde-uitbarstingen het punt van sportiviteit overtreden?" Uiteindelijk krijgt Price een boete van 21.500 pond én een voorwaardelijke schorsing van drie maanden.

47 hechtingen als buitenwipper

Gerwyn Price is altijd al een opvallende figuur geweest in de dartswereld. Dat mag u ook letterlijk nemen: zijn afgetrainde lichaam en gespierde biceps staan in schril contrast met de vele lijvige concurrenten. Price is dan ook een laatbloeier die eerst floreert in een andere sport: rugby. Alleen geniet de Welshman ondanks zijn talent iets te veel van het uitgaansleven. "Ik vond het feesten belangrijker dan het rugby", gaf Price ooit toe. "Eigenlijk heb ik mijn potentieel nooit waargemaakt."

Door zijn attitude en blessures geraakt Price nooit tot de absolute top. Om financieel rond te komen, klust hij bij in de bouw en als buitenwipper - hij kent de pubs toch als geen ander. Ook daar heeft de Welshman evenwel de neiging om in conflicten te belanden. In 2010 geraakt hij zwaargewond na een aanval door een klant. Price loopt een hersenbloeding op en moet 47 keer gehecht worden om snijwonden aan zijn hoofd en kin te dichten.

"De schurk van het darts"

De komst van twee kinderen maken de temperamentvolle Price wat rustiger. En wanneer hij tijdens zijn werk in een pub wat oefent op een dartsbord, blijkt hij een verborgen talent te hebben voor de sport. Zoveel zelfs dat Price in 2014 beslist om het profcircuit in te stappen. Ruim zeven jaar later heeft Price meerdere grote toernooizeges én de wereldtitel achter zijn naam. Alleen hebben die successen hem niet noodzakelijk populairder gemaakt bij het publiek. Zeker omdat er niet alleen prijzen maar ook nog enkele incidenten zouden volgen. Op een bepaald moment moet de bewaking zelfs tussenkomen (zie onderstaande tweet).

Het perceptieprobleem van Price is dus allerminst opgelost. Tijdens zijn eerste wedstrijd als titelverdediger galmde er twee weken geleden opnieuw een oorverdovend boegeroep in Ally Pally. Price reageerde door ostentatief de vingers in de oren te stoppen. Een façade? Want in eerdere interviews liet de veelbesproken nummer 1 van de wereld al blijken dat hij soms moeite heeft met zijn imago. "Ik word afgeschilderd als de schurk van het darts. Tot op een zekere hoogte accepteerde ik dat. Maar als je voor een double gaat, moet er toch een beetje respect zijn."

Het is dan ook geen toeval dat "The Iceman" zich vorig jaar tot wereldkampioen kroonde zónder fans in de zaal. “Hopelijk veranderen de regels ook dit jaar weer", liet Price zich na zijn eerste partij met een glimlachje ontvallen. Niet dus. Straks klinkt ongetwijfeld weer luid gejoel als hij het met zijn zelfzekere blik het podium van Ally Pally opwandelt of na een "180" zijn vreugde uitschreeuwt en met de spierballen rolt. Zou Huybrechts nog eens aan zijn tweet denken?