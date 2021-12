Rode lantaarn Virton doet niet voort met coach Christophe Grégoire in 1B

Grégoire was sinds deze zomer coach van de Luxemburgse 1B-club, die na een licentieprocedureslag weer vanuit amateurklasse in 1B werd opgenomen. Daardoor moest snel geschakeld worden, net voor de start van het seizoen had het team zelfs geen 11 spelers.



Het seizoen begon nog verrassend goed, toch is Virton naar de laatste plaats gesukkeld na een 0 op 9. Tegen Lierse gisteren kwam er ook niet meer dan een punt uit de bus, daarop is besloten een andere weg in te slaan.



"Ik wens Christophe te bedanken voor alles wat hij voor onze club heeft gedaan de voorbije 4 maanden. Gezien de korte tijd is het duidelijk dat hij extreem hard heeft gewerkt om een positieve ambiance te creëren in dit nieuwe team", verwoordde secretaris-generaal Oguchi Onyewu in een persbericht.



"Christophe is een heel goed persoon. Ik wens hem het beste voor de toekomst in zijn jonge trainerscarrière."



De ex-speler van Moeskroen, AA Gent, Anderlecht, Willem II en Charleroi is 41 jaar en coachte eerder Sprimont-Comblain en Seraing.