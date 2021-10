Toeschouwster met "Allez opi-omi"-bord verschijnt morgen voor rechter

In Parijs tekent de beau monde van het wielrennen present om de geheimen van de Tour 2022 te ontdekken, in Brest verschijnt de 31-jarige vrouw die met het bord "Allez opi-omi" in beeld wou komen voor de rechter.

De toeschouwster uit het noorden van de Finistère werd aangeklaagd door de rennersvakbond CPA. Er hangt haar een boete van 15.000 euro en een gevangenisstraf van een jaar boven het hoofd. De CPA vraagt wel geen schadevergoeding.



De vrouw wordt vervolgd voor "het in gevaar brengen van anderen" en "het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximum 3 maanden tot gevolg hebben gehad".



Bij de massale val waren zo'n 50 renners betrokken. Onder meer de Spanjaard Marc Soler en de Duitser Tony Martin, die als eerste tegen het bord aanreed, liepen zware letsels op.