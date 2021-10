Nederlander Timo de Jong wint laatste koers van Belgische wielerseizoen

"Ik pokerde in het slot"

De 22-jarige VolkerWessels-renner speelde in de slotronde het ploegenspel en trok op economie de slotkilometers in. "De laatste drie kilometer pokerde ik wat. Er zaten immers nog enkele ploegmakkers in de groep achter ons. Op die manier had ik wel nog wat kracht over voor de sprint."



"Na een lastige koers, en met een beperkt groepje, ben ik wel snel en dat kon ik vandaag weer bewijzen. Het was best een zware koers met de wind op kop en de vele regen die we te verduren kregen."



Na de Clasica de Torredonjimeno in Spanje en Stekene 2 weken geleden was dit zege nummer 3 van 2021. "Ik wil nog wat verder breien aan mijn zegeaantal met deze conditie."



"Het wielerseizoen zit er nog niet op voor mij. Ik kan wel stellen dat ik in opperbeste vorm de laatste wedstrijden van het jaar kan volmaken. Er volgt voor mij onder meer nog de Ronde van Drenthe en het belofteweekend op 30 oktober."