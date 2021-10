Ierse veteraan Nicolas Roche hangt zijn koersfiets aan de haak

Nicolas Roche werd prof in 2005 bij Cofidis en koerste vervolgens bij Crédit Agricole (2007-2008) en AG2R-La Mondiale (2009-2012), Tinkoff-Saxo (2014), Sky (2015-2016), BMC (2017-2018) en tot slot Sunweb, dat nu als DSM door het leven gaat.



De zoon van voormalig wielrenner Stephen Roche heeft 12 overwinningen op zijn naam staan, waaronder 2 etappes in de Ronde van Spanje (2013 en 2015).



Roche startte in 24 grote rondes en finishte er daarvan in 22. Zijn beste klassement is een 5e plaats in 2013 en 6e plaats in 2010 in de Vuelta. Zijn laatste overwinning was in 2016, toen hij voor de 2e keer kampioen van zijn land werd op de weg en in de tijdrit.



"Na 17 jaar en meer dan 1.270 koersdagen, gevuld met veel mooie herinneringen, is het tijd voor mij om afscheid te nemen en nieuwe horizonten te verkennen", vertelt de 37-jarige Ier.



"Mijn laatste koers was het Iers kampioenschap, thuis, met vrienden en familie. Wielrennen is mijn leven en heeft me veel geschonken door de jaren heen. Ik leerde fantastische mensen kennen en kwam op de meest afgelegen en geweldige plaatsen op aarde."



"Ook in mijn laatste jaren bij Team DSM heb ik nog veel geleerd. Ik genoot ervan om de "grote broer" te zijn van de jonge kerels. Die 4 dagen in de leiderstrui in de Vuelta van 2019 zal ik altijd blijven koesteren. Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens mijn carrière."