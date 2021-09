Taco van der Hoorn is het peloton weer te slim af

Taco van der Hoorn (27) houdt van een brok spanning. In de Giro en in de Benelux Tour liet hij het peloton al in het zand bijten, nu herhaalde hij zijn nummer in de Omloop van het Houtland: een koers in West-Vlaanderen tussen Middelkerke en Lichtervelde.

Op weg naar de finish vertoefde Van der Hoorn in het gezelschap van Alpecin-renners. Eerst samen met Rickaert, die liet zich uitzakken, daarna met Van Keirsbulck.

Van der Hoorn maakte handig gebruik van de assistentie en ontsnapte net aan de klauwen van het peloton. Achter hem won ploegmaat Danny van Poppel de massasprint voor Gerben Thijssen (Lotto-Soudal).

Tim Merlier sprintte niet mee. De kopman van Alpecin-Fenix was ten val gekomen.