Peloton kan Taco van der Hoorn net niet oppeuzelen in Benelux Tour

De vluchters hebben het gehaald in rit 3 van de Benelux Tour. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) bleef in Hoogerheide net uit de klauwen van het aanstormende peloton. Samen met 4 kompanen had hij bijna de hele etappe in de aanval gereden. De Zwitser Stefan Bissegger, gisteren de primus in de tijdrit, blijft leider in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers.