Reed Bakelants laatste grote ronde? "Hang naar verjonging gaat ten koste van renners zoals ik"

De statistieken van Jan Bakelants in de grote rondes zijn indrukwekkend: 15 keer stond hij in zijn carrière aan de start van Giro, Tour of Vuelta en 15 keer eindigde hij in de top 50 van het klassement, in deze Vuelta zelfs de top 30.

Toch zitten de ploegen niet te springen om de 36-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert binnen te halen voor volgend seizoen.

"Het zou kunnen dat dit mijn laatste grote ronde was. Ik zoek wel naar een nieuwe ploeg, maar niet met het mes op de keel. Ik neem het zoals het komt."

Bakelants doet dit helemaal zelf. "Een manager heb ik al een tijdje niet meer. Ik heb er te vaak ontgoochelingen mee opgelopen."

"Ik spreek alleen met ploegen waar ik denk zowel sportief als tactisch iets bij te kunnen brengen. Als dat niet zou lukken, dan heb ik daar geen problemen mee."

"Ik vind wel dat ik in deze Vuelta getoond heb dat ik zeker nog niet versleten ben, dat ik nog altijd mijn waarde heb. Ik kan voor veel ploegen nog iets betekenen, dat probeer ik die ploegen duidelijk te maken."

"Maar ik moet ook realistisch zijn: er is een hang naar verjonging en dat kan ten koste gaan van renners zoals ik. Ook al zijn die jonge kerels zeker niet altijd beter dan renners zoals ik."