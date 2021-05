Taaie vluchter Taco van der Hoorn (Wanty) voert nummertje op in Giro

Tweede rit in lijn in de Giro en tweede zege voor een Belgische ploeg. De Nederlander Taco van der Hoorn wint vanuit de vroege vlucht in Canale en bezorgt Intermarché - Wanty niet alleen de 1e zege van het seizoen maar ook een 1e zege in een grote ronde. In het peloton, dat net tekortkwam, verdedigde Ganna zijn roze trui met succes.