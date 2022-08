Aimé De Gendt houdt gebroken ruggenwervel over aan valpartij in Overijse

Aimé De Gendt was eerder deze week een van de ongelukkigen in het peloton van de Druivenkoers. In Overijse gingen heel wat renners tegen de vlakte. Onder anderen Victor Campenaerts en Aimé De Gendt maakten kennis met het asfalt.

Die laatste houdt er meer dan enkele blutsen en builen aan over. Onze landgenoot maakte vandaag op Twitter bekend dat hij een ruggenwervel gebroken heeft bij zijn tuimelperte.

Zodoende moet De Gendt zijn programma voor de komende weken in de vuilnisbak gooien. "Ik rijd niet in Plouay (Bretagne Classic) of andere wedstrijden in de nabije toekomst", schreef onze landgenoot op zijn sociale media.

"Ik hoop dat ik snel kan herstellen zodat ik me weer kan vervoegen bij de boys van Intermarché-Wanty-Gobert", sloot hij wel hoopvol af.