Lewis Hamilton dankt de halo in Monza: "Iemand moet over me gewaakt hebben"

Bij de introductie van de halo - een cockpitbescherming van de rijders in hun wagen - waren de reacties gemengd, maar enkele jaren later heeft het onderdeel al meermaals zijn nut bewezen.



Deze keer ontsnapte Lewis Hamilton aan veel erger na zijn botsing met Max Verstappen in Monza. "Op dagen zoals vandaag word ik er aan herinnerd hoeveel geluk ik heb", schrijft de Brit op Instagram.

"In een fractie van een seconde ga je van racen naar een zeer enge situatie. Vandaag moet iemand over me gewaakt hebben."

"Mijn nek voelt wat stijf aan nu de adrenaline wegebt. Mijn hoofd werd stevig geraakt en natuurlijk heb ik veel hoofdpijn, maar ik stel het goed."

"Dankzij de halo is de crash niet veel erger geworden en ik ben de personen die onze wagens en sport veiliger maken erg dankbaar."