Gehard in de vismijn en gekneed door de Jumbo-machine: wie is Jonas Vingegaard?

Niet Tadej Pogacar, maar Jonas Vingegaard is na de rit naar de Granon de te kloppen figuur in de Tour de France. Maar wie gaat er schuil achter het wat stuurse gezicht van de Deen? Een portret.

1. "The Fisherman"

De profdroom van Jonas Vingegaard was er eentje van lange adem. Tot zijn 22e reed hij voor de Deense continentale ploeg ColoQuick. Dat combineerde hij met een job in de vismijn, waar hij van 5 uur 's ochtends tot de middag onder meer de ingewanden van de vissen moest verwijderen. Pas daarna kon hij gaan trainen. Vingegaard gaf zijn job in de vismijn pas op in 2018, toen hij een profcontract tekende bij Jumbo-Visma. Aan die periode dankt hij zijn bijnaam "The Fisherman".

2. Record op Coll de Rates overtuigde Jumbo-Visma

Dat Jonas Vingegaard dan toch door een grote ploeg werd opgemerkt, heeft hij voor een groot deel te danken aan zijn recordtijd op de Coll de Rates, tijdens een trainingskamp in Spanje van zijn team ColoQuick. Eigenlijk was Jumbo-Visma eerder geïnteresseerd in Mikkel Honoré (die naar Quick-Step vertrok), maar zijn ploegleider tipte Vingegaard, die misschien mindere resultaten kon voorleggen, maar die ook minder kon trainen door zijn bijbaantje én die ook een tijd geblesseerd was geweest.

3. Een uitzonderlijk hart

Jumbo-Visma haalde Jonas Vingegaard na zijn tijd op de Coll de Rates naar Nederland om hem uitgebreid te testen. De waarden die hij daar liet zien, bevestigden wat Lars Johansen, sportfysioloog bij het Deense team, enkele jaren eerder al beweerde: dit is een jongen met uitzonderlijke kwaliteiten. Wat Vingegaard vooral onderscheidt van zijn collega's is zijn hart, waardoor hij "15% beter presteert dan een gemiddelde renner", aldus Johansen. "Als je weet dat hij maar 58 kilogram weegt, dan kan hij potentieel enorm veel watt/kilo trappen."



4. Sportfanaat

Jonas Vingegaard is niet enkel in wielrennen geïnteresseerd. Zoals wel meer Scandinaven is hij een grote fan van de Premier League, meer bepaald van Liverpool. Voor corona viel hij af en toe in de tribunes van Anfield te bespeuren. Als hij niet aan wielrennen had gedaan, was Vingegaard misschien een badmintonspeler geweest. "Misschien ga ik dat na mijn carrière wel alsnog doen", zegt hij.

5. Family man en beroemde schoonmoeder

Vingegaard is, zoals wel meer Denen, een echte family man. Daar horen niet alleen zijn vrouw Trine en zijn dochtertje Frida bij, maar ook zijn schoonmoeder Rosa. Rosa is dankzij haar deelname aan een bakprogramma een beroemdheid in Denemarken. Vorig jaar verscheen haar biografie "Rosa zonder filter" en ze heeft ook een kookserie op YouTube (zie onder). Zelf is Vingegaard vooral fan van ijslolly's, boeuf Stroganoff met puree of gerechten met zalm. Hij blijft per slot van rekening nog altijd "The Fisherman".



Ook zijn team beschouwt hij een beetje als familie. "Hij is heel dankbaar", vertelt Tiesj Benoot aan Maarten Vangramberen. "Ook tijdens de rit spreekt hij vaak dankbare woorden uit, dat geeft iets extra's als ploegmaat. En hij maakt het ook nog af."



"Ik ken hem sinds begin dit jaar, sinds ik bij de ploeg ben. Ik heb vernomen dat hij al zeer grote stappen heeft gezet, zowel op persoonlijk als op fysiek vlak. Hij geeft een zeer relaxte indruk, van in het begin van de Tour geeft hij aan dat hij echt goed is."

Vingegaard kookt samen met zijn schoonmoeder