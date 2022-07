Jonas Vingegaard na demonstratie: "Ik was al eens 2e in Parijs, ik wou vol voor 1e gaan"

"Dit is ongelooflijk, ik kan het niet onder woorden brengen", spreekt Jonas Vingegaard de woorden uit die heel wat ritwinnaars voor hem al eens uitspraken.

"Hier heb ik altijd van gedroomd: een ritzege in de Tour, maar nu komt daar ook nog het geel bij."

Vingegaard profiteerde van een meesterplan van Jumbo-Visma. "We hadden een plan vanaf de start, dat was wel duidelijk. We wilden er een superzware koers van maken, omdat we dachten dat dat in het voordeel van Primoz en mij zou zijn."

"Ik heb veel tijd gepakt, maar dat was niet mogelijk zonder mijn ploegmaats", zegt de Deen, waarna hij het interview even onderbreekt om Wout van Aert in de armen te vallen.

Vingegaard geloofde eigenlijk zelf lange tijd niet in zijn kansen. "Op de Galibier maakte Pogacar een heel sterke indruk. Dat maakte mij toch wat onzeker."

"Maar ik dacht: als ik het niet probeer, zal ik nooit winnen. Ik ben vorig jaar al eens 2e geweest, dus nu wou ik vol voor de zege gaan. Ik ga blijven vechten voor dit geel tot in Parijs."

Vingegaard rekent zich - ondanks zijn ruime voorsprong in het klassement - zeker nog niet rijk. "Tadej is een vechter. Ik ben zeker dat hij mij elke dag tot Parijs het vuur aan de schenen zal leggen."