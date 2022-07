Jonas Vingegaard ontkracht geruchten over rugpijn: "Daar is niets van aan"

In hun ijsjassen, als waren het kogelvrije vesten, meldden de renners van Jumbo-Visma zich in startplaats Albertville. Duidelijk klaar voor de strijd.

"Of we klaar zijn voor ons geheime plan? Bwa, daar is niet veel geheim aan", zegt Wout van Aert. "Het is een superzware rit waar de kopmannen het tegen elkaar zullen uitvechten."

Volgens Van Aert verkeren de beide Jumbo-ijzers in uitstekende vorm. "Primoz (Roglic) is hersteld van zijn valpartij en van die rugproblemen van Jonas (Vingegaard) weet ik niets."

Dat bevestigt de Deen zelf: "Daar is niets van aan, van die geruchten. Ik heb geen problemen, ik weet niet waar dat bericht vandaan zou komen."

"Ik verwacht een beestachtige etappe, door de hitte én het zware parcours. Ik hoop dat ik goeie benen heb."