Daarom verloor België: Italiaanse druk en techniek, vreemde wissels en gemiste kansen

Druk en techniek van Italië maken het verschil

De Bruyne en Doku kwamen niet genoeg aan de bal

Gemiste kansen van Lukaku na de rust: "Die moet binnen"

Een kwartfinale op het EK wordt beslist door details en door efficiëntie. "Je kunt niet anders zeggen dan dat Italië beter was. Ik zeg niet dat we niet de 2-2 hadden kunnen maken."

"Benteke laten invallen in minuut 97, dat is belachelijk"

Roberto Martinez wachtte lang om verse krachten in de strijd te gooien. De inbreng van Mertens en de invalbeurten Chadli en Praet deden wenkbrauwen fronsen bij onze analisten. Carrasco, beslissend dit seizoen voor Atletico in de titelrace, bleef op de bank.

"Het is duidelijk dat bepaalde jongens minder krediet hebben dan anderen", zegt Verheyen. "Dat is een beetje eigen aan elke trainer. Geen enkele trainer zal dat toegeven, maar je hebt altijd spelers die je het meer gunt. Ik had ook Carrasco verwacht, maar of dat een verschil had gemaakt kun je nooit bewijzen."

Vreemd beeld ook in minuut 97: Benteke staat klaar om nog in te vallen. "Als je Benteke meeneemt, dan is het toch om hem in te brengen bij zulke situaties?", vraagt Van der Elst zich af. "Maar toch niet in minuut 97, dat is belachelijk."

Verheyen sluit zich daar bij aan. "Italië brengt in minuut 91 een verdediger (Toloi) voor een aanvaller (Chiesa). Een halve minuut later kun je toch een extra aanvaller brengen voor een verdediger?"