Ontgoochelde Jan Vertonghen: "De Italianen hebben me geïrriteerd"

Jan Vertonghen heeft even nodig gehad om de nederlaag door te spelen. "Dit doet pijn", reageert de aanvoerder. "Het is een grote teleurstelling."



"Net als de vorige toernooien ga ik hierop terugkijken als een gemiste kans. Ook nu kan je kijken en analyseren waar het is foutgelopen."



De eerste tegengoal zit diep bij de recordinternational. "Op dat moment hadden we de bal een keer. We probeerden die in de ploeg te houden, maar dat was dus een verkeerde keuze."



"Je eigen 16 meter is niet de beste ruimte om dat te doen. Ik had die bal weg moeten schieten."



"Italië heeft een goede ploeg. Dat lees je af uit te statistieken, maar ik wil ze ook niet te veel complimenten geven. Daarvoor hebben ze me te veel geïrriteerd", zucht de Belgische verdediger.



"Dat zijn excuses, ik weet het, want het zijn vooral die tegengoals waar we naar moeten kijken. Onze eigen schuld", geeft een ontgoochelde Vertonghen toe.