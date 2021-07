Blijft Roberto Martinez bondscoach? "Ik doe geen emotionele uitspraak"

"We zijn op een zeer sterke tegenstander gebotst. Op dit niveau moet je de kwaliteiten van de tegenstander durven te benoemen. Zij hebben zich in de eerste helft beter aan de omstandigheden aangepast dan wij", zegt Martinez. "Maar ik kan mijn spelers niets verwijten, ze hebben in de tweede helft een enorme vechtlust getoond."

"We hebben ook kansen gecreëerd, maar we kregen de bal niet over de lijn. Het verschil was bijzonder klein. Dit zijn 2 sterke ploegen, jammer genoeg moest er één team verliezen en waren wij dat.”

De penaltytreffer van Lukaku kort voor de rust gaf de Belgen weer hoop. “We hebben goed gereageerd na die 2-0-achterstand. In zo'n situatie kan je het ook opgeven, maar we lieten ons hoofd niet hangen. In de tweede helft zaten we beter in de match. We werden dominanter en creëerden kansen, het was een open wedstrijd. Dat was ook te verwachten in een duel met 2 gelijkaardige ploegen.”

“Het is jammer dat we die tweede goal niet konden maken. Dat had het momentum veranderd en dan hadden we het wellicht kunnen afronden. Maar we moeten Italië feliciteren, zij hebben ervoor gevochten en hebben gewonnen. Dit doet pijn, maar we moeten hier ook door groeien.”



"Italië is een heel dynamische ploeg en ze hebben nu ook vertrouwen. We hebben de wedstrijd onvoldoende in handen genomen, maar zij hadden het momentum in de eerste helft. Na de rust konden we dat keren, maar jammer genoeg konden we niet genoeg scoren."