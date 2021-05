Wezet krijgt van het BAS een licentie voor 1e nationale én voor 1B Pro League

Midden april kreeg Wezet slecht nieuws van de Licentiecommissie. De Luikse ploeg greep naast de gevraagde licentie voor 1B en 1e nationale. Problemen waren onder meer het contract van coach José Riga, die niet met een arbeidscontract maar via een samenwerkingsovereenkomst als zelfstandige aan de club gebonden was. Daardoor dreigde de Luikse club teruggezet te worden naar de 2e nationale.

Het bestuur van Wezet tekende beroep aan om zijn plek in de hoogste amateurreeks veilig te stellen. De arbeidssituatie van Riga werd aangepast, en hij tekende een contract conform het bondsreglement (tot eind juni 2022). Daardoor was de licentie 1e nationale veiliggesteld, oordeelde ook het BAS.

Maar Wezet kwam voor meer, want de club wilde ook een 1B-licentie bemachtigen om eventueel te kunnen profiteren wanneer er een reeks hoger plaatsen zouden vrijkomen.

De Licentiecommissie had daar geen oren naar, maar het BAS heeft anders geoordeeld. "Als er te weinig deelnemers zouden zijn in 1B, door bijvoorbeeld licentieperikelen, kan niemand uitsluiten dat er net als vorig seizoen clubs worden opgevist", klinkt het in het BAS-vonnis.

"Het is niet compleet onmogelijk dat een vacante plek toegewezen wordt aan Wezet. De club heeft er dus alle belang bij om de 1B-licentie te bemachtigen."

Om helemaal in orde te zijn voor 1B moet Wezet nog het aantal zitplaatsen in zijn stadion optrekken naar 1.500 en ook de lichtsterkte aanpassen. Daar maakt de club op dit moment werk van. Eind mei zal de infrastructuur in orde zijn.