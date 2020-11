"Stoort me als voorgangers Martinez worden weggezet als onbekwame imbecielen"

Martinez durft ook keuzes te maken. Hij heeft Radja Nainggolan thuisgelaten voor het WK. Was het tegen Japan misgelopen, dan was de naam van Nainggolan nog vaak teruggekomen, maar nu hoor je daar natuurlijk niets meer over."

"Het rapport van Martinez is zeer positief", oordeelt Vandenbempt. "Hij managet deze groep op een zeer goede manier. Dat is volgens mij zijn grootste kwaliteit. Anders dan Marc Wilmots voelt hij precies aan wat deze groep nodig heeft om te presteren."

Het enige waarmee Roberto Martinez soms wel wenkbrauwen doet fronsen, is zijn overdreven positivisme en het verbloemen van de feiten. In een recent verleden nog over de coronagevallen bij de nationale ploeg.

"Zijn communicatie en wantrouwen naar de pers, daar stoor ik me wel aan", zegt Vandenbempt. "Af en toe liegt hij zelfs, als hij vindt dat dat nodig is. Nu is dat geen probleem, omdat de grote menigte naar de prestaties kijkt en die zijn uitstekend. Eens het minder zou gaan, dan komt zoiets als een boemerang terug in je gezicht."



Die grote menigte vergeeft Martinez zijn communicatie, maar vergeet af en toe ook dat het huidige succes meerdere vaders heeft. "Het stoort me als de voorgangers van Martinez worden weggezet - ik zag het nog in een gratuit zinnetje in een krant maandag - als een bende onbekwame imbecielen, bij wijze van spreken."

"Ik kan je zeggen dat de ommekeer is ingezet onder Dick Advocaat. Hij was de eerste die op een persconferentie zei: "Gouden Generatie? Nog niets hebben ze bewezen." Hij was de eerste die Kompany op zijn plaats zette bijvoorbeeld en hem naar huis stuurde (in 2009, omdat Kompany 2 keer te laat kwam)."