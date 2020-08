Vooruitblik Tour (deel 3): "Weer 3 Belgische ritzeges? Schrijf rit 12 en 14 op voor De Gendt"

Winnen we weer 3 ritten?

Ook Michel Wuyts denkt aan Greg Van Avermaet. "Helaas heeft Tim Wellens moeten afhaken. Die had je in zijn achtertuin, in Monaco, zeker mogen verwachten", vertelt onze commentator.

"Ik zie wel enorm veel mogelijkheden voor aanvallers in deze atypische Tour. Renners die op meer dan 20 minuten staan, maken kans. Dan denk ik aan Greg Van Avermaet of Oliver Naesen, zeker met hun explosieve finish."

Vorig jaar hebben de Belgische deelnemers u verwend in de Ronde van Frankrijk. Eerst klauterde Dylan Teuns naar ritwinst, daarna was er die marathon van Thomas De Gendt en tot slot zette Wout van Aert de topspinters een neus.

Wint Wout van Aert het puntenklassement?

Na zijn demonstraties in Sanremo, in de Dauphiné en in de Strade beschikt Wout van Aert over de beste troeven. Als hij tenminste een keer de kans krijgt van zijn ploeg Jumbo-Visma. Met Roglic en Dumoulin rijdt de gele machine voor geel in Parijs.

"Jumbo-Visma heeft op het laatste nippertje de Noor Grøndahl Jansen aan de selectie toegevoegd, hij kan enkele taken van Van Aert opknappen", denkt voormalig ploegleider José De Cauwer. "Ik zou toch proberen om de koers niet elke dag te controleren en dan krijgt Van Aert kansen."

Op die manier lijkt het puntenklassement winnen onmogelijk. Of niet? "Volgens het draaiboek van Jumbo-Visma wordt de groene trui van het goede te veel. Daar mag Van Aert zich niet op fixeren", stelt Wuyts.

De Cauwer: "Neen, de groene trui is geen tussendoortje."

Wuyts: "Opnieuw een etappe winnen, moet wel kunnen. Zeker omdat weinig etappes biljartvlak zijn. Als ze waaiers trekken, zit Van Aert in een kansrijke positie."